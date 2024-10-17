Мужчина подал в суд на власти города в Великобритании, потому что она запретила искать биткойн

Джеймс Гауэллс подал в суд на мэрию города в Великобритании, потому что она запретила ему искать биткойны на свалке. Мужчина ищет потерянный жесткий диск.

Раскопки биткойна

Джеймс Гауэллс подал иск на 495 миллионов франков к властям города Ньюпорт в Великобритании за отказ разрешить раскопки на свалке.

Читайте также В Австралии появился первый спотовый ETF на Ethereum

Он считает, что там находится выброшенный в 2013 году жесткий диск с 8 000 биткойнов.

Совет города не позволил осуществить раскопки и ссылается на экологические риски. Несмотря на это Гауэллс не собирается сдаваться и готов бороться дальше.

Напомним! 8 тысяч биткойнов, это 537 320 000 долларов в эквиваленте. Зато одна криптомонета стоит 67 165 долларов по состоянию на 17 сентября.

Что есть, то есть. Я мог бы провести остаток своей жизни, работая с девяти до пяти и думая об этом каждый день. Я мог бы с таким же успехом потратить свое время, пытаясь вернуть этот простой кусок металла. Пока суд не скажет мне, что "НЕТ" означает "нет", я буду продолжать работать. Очевидно, что мои финансы сейчас не в лучшем положении,

– сказал мужчина.

По словам представителя городского совета, структура придерживается "строгого режима мониторинга и отчетности по всем экологическим параметрам".