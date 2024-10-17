Чоловік подав в суд на владу міста у Великій Британії, бо вона заборонила шукати біткойн

Джеймс Гауеллс подав в суд на мерію міста у Великій Британії, бо вона заборонила йому шукати біткойни на звалищі. Чоловік шукає втрачений жорсткий диск.

Розкопки біткойна

Джеймс Гауеллс подав позов на 495 мільйонів франків до влади міста Ньюпорт у Великій Британії за відмову дозволити розкопки на сміттєзвалищі.

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Він вважає, що там знаходиться викинутий 2013 року жорсткий диск із 8 000 біткойнами.

Рада міста не дозволила здійснити розкопки й посилається на екологічні ризики. Попри це Гауеллс не збирається здаватися і готовий боротися далі.

Нагадаємо! 8 тисяч біткойнів, це 537 320 000 доларів у еквіваленті. Натомість одна криптомонета коштує 67 165 доларів станом на 17 вересня.

Що є, те є. Я міг би провести решту свого життя, працюючи з дев’ятої до п’ятої і думаючи про це щодня. Я міг би з таким же успіхом витратити свій час, намагаючись повернути цей простий шматок металу. Поки суд не скаже мені, що "НІ" означає "ні", я буду продовжувати працювати. Очевидно, що мої фінанси зараз не в найкращому становищі,

– сказав чоловік.

За словами представника міської ради, структура дотримується "суворого режиму моніторингу та звітності за всіма екологічними параметрами".