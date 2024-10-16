Біржовий фонд в Австралії

Вчора Monochrome Ethereum ETF (IETH) почав роботу на сіднейській фондовій біржі Cboe Australia. Її загальні чисті активи складають 176 600 доларів.

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Фонд встановив плату за управління на рівні 0,50% і сприяє подачі заявок і викупу в натуральній формі, що дозволяє здійснювати операції як з грошовими коштами, так і з цифровими активами. Зберігачами ETF є BitGo та Gemini, а адміністратором фонду виступає State Street Australia.

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Ще у червні Monochrome теж запустила власний біткойн-ETF (IBTC) Він встиг зібрати майже 10,7 мільйона доларів.

Компанія VanEck у червні представила перший австралійський BTC-ETF. Нині спотовий біткойн-ETF має загальні чисті активи – 35 мільйонів доларів.

Нагадаємо! У жовтні фінансові компанії почали процес запуску спотових біржових фондів (ETF) на XRP.