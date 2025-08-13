Размер пенсии зависит от нескольких обстоятельств. Речь идет, в частности, о количестве стажа и доходе.

Какая будет пенсия при 30 годах стажа?

При расчете пенсии учитывается только подтвержденный стаж. То есть, лицо может работать годами, но этот период не будет учтено, поскольку деятельность осуществлялась неофициально, пишет 24 Канал.

Рассмотрим ситуацию, где лицо:

имеет официальный стаж 30 лет;

доход – 10 000 гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

30 лет стажа сейчас недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Однако этого хватит, дабы выйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет. Размер пенсии, в зависимости от возрастной границы будет разным.

Если лицо, при указанных условиях, решило выйти на пенсию в 63 года, его выплата будет примерно – 3,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь 30 официальных лет стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет выйти на пенсию будет выгоднее. Ведь выплата будет больше, примерно – 4,3 тысячи гривен.



На что влияет страховой стаж / Скриншот пенсионный калькулятор

Напомним! Вы можете самостоятельно рассчитать пенсию по специальной формуле.