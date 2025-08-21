Укр Рус
21 августа, 10:07
2

Какая будет пенсия, если проработал 45 лет

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года – 22 года, а в 65 лет – 15 лет.
  • Размер пенсии зависит от дохода и стажа.

В общий стаж засчитывается только официально подтвержденный период трудовой деятельности. Также в это время входит служба в армии. Засчитывается в этот период и отпуск по уходу за ребенком.

Сколько стажа надо для выхода на пенсию сейчас?

Есть и другие периоды деятельности, которые засчитываются в общую сумму стажа. Например, обучение в вузе до 2004 года, пишет 24 Канал.

Какое минимальное количество стажа необходимо сейчас, чтобы выйти на пенсию:

  • чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа;
  • дабы выйти на пенсию в 63 года – 22 года страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Каким будет размер пенсии при стаже 45 лет?

При расчете пенсии нужно учитывать и другие показатели. В частности, доход лица.

Рассмотрим ситуацию, где:

  • доход, который имело лицо – 10 тысяч гривен;
  • лицо выходит на пенсию на общих условиях;
  • его общий официально подтвержденный стаж 45 лет.

Обратите внимание! Учитывая количество стажа, лицо может уйти на пенсию, начиная с 60 лет.

Если лицо хочет уйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата составит ориентировочно – 5,1 тысячи гривен.


Пенсия при стаже более 40 лет в 2025 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года, при таких условиях, выйти на пенсию будет несколько выгоднее. Ведь выплата будет составлять уже примерно – 6 тысяч гривен.


Какая будет пенсия при стаже 45 лет в 2025 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

Выгоднее всего выходить на пенсию в 65 лет. В этом случае выплата составит – 6,6 тысячи гривен.


Будет ли пенсионная выплата больше, если выходишь на пенсию позже / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Основные расчеты происходили через пенсионный калькулятор.