Яка буде пенсія, якщо пропрацював 45 років
- Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, в 63 роки – 22 роки, а в 65 років – 15 років.
- Розмір пенсії залежить від доходу та стажу.
До загального стажу зараховується лише офіційно підтверджений період трудової діяльності. Також у цей час входить служба у війську. Зараховується в цей період і відпустка по догляду за дитиною.
Скільки стажу треба для виходу на пенсію зараз?
Є й інші періоди діяльності, що зараховуються до загальної суми стажу. Наприклад, навчання у вищі до 2004 року, пише 24 Канал.
Яка мінімальна кількість стажу необхідна зараз, аби вийти на пенсію:
- щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;
- аби вийти на пенсію у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Яким буде розмір пенсії при стажі 45 років?
При розрахунку пенсії потрібно враховувати і інші показники. Зокрема, дохід особи.
Розглянемо ситуацію, де:
- дохід, який мала особа – 10 тисяч гривень;
- особа виходить на пенсію на загальних умовах;
- її загальний офіційно підтверджений стаж 45 років.
Зверніть увагу! Зважаючи на кількість стажу, особа може піти на пенсію, починаючи з 60 років.
Якщо особа хоче піти на пенсію в 60 років, пенсійна виплата складе орієнтовно – 5,1 тисячі гривень.
Пенсія при стажі більш як 40 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63 роки, за таких умов, вийти на пенсію буде дещо вигідніше. Адже виплата складатиме уже приблизно – 6 тисяч гривень.
Яка буде пенсія при стажі 45 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найвигідніше виходити на пенсію у 65 років. В цьому випадку виплата складе – 6,6 тисячі гривень.
Чи буде пенсійна виплата більша, якщо виходиш на пенсію пізніше / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Основні розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.