Скільки стажу треба для виходу на пенсію зараз?

Є й інші періоди діяльності, що зараховуються до загальної суми стажу. Наприклад, навчання у вищі до 2004 року, пише 24 Канал.

Яка мінімальна кількість стажу необхідна зараз, аби вийти на пенсію:

щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;

аби вийти на пенсію у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яким буде розмір пенсії при стажі 45 років?

При розрахунку пенсії потрібно враховувати і інші показники. Зокрема, дохід особи.

Розглянемо ситуацію, де:

дохід, який мала особа – 10 тисяч гривень;

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

її загальний офіційно підтверджений стаж 45 років.

Зверніть увагу! Зважаючи на кількість стажу, особа може піти на пенсію, починаючи з 60 років.

Якщо особа хоче піти на пенсію в 60 років, пенсійна виплата складе орієнтовно – 5,1 тисячі гривень.



Пенсія при стажі більш як 40 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки, за таких умов, вийти на пенсію буде дещо вигідніше. Адже виплата складатиме уже приблизно – 6 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі 45 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніше виходити на пенсію у 65 років. В цьому випадку виплата складе – 6,6 тисячі гривень.



Чи буде пенсійна виплата більша, якщо виходиш на пенсію пізніше / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Основні розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.