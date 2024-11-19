Изменения в социальном страховании украинцев: вырастут ли выплаты в 2025 году

Кабмин одобрил законопроект Минсоцполитики, направленный на реформу системы социального страхования в 2025 году. Изменения позволят людям, которые столкнулись с тяжелыми болезнями или травмами, получать быструю, комплексную и полную помощь от государства.

Что предусматривает реформа социального страхования

Реформа социального страхования является частью общей реформы социальной защиты и медицинской экспертизы, которая имеет целью заменить старую и неэффективную систему на более понятную, прозрачную и справедливую, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Реформа не предусматривает сокращения никаких выплат или социальных гарантий. Наоборот, она увеличит поддержку для тех, кто не может работать и обеспечивать себя самостоятельно, в частности их выплаты вырастут.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Система социального страхования должна работать для людей. Поэтому хотим трансформировать ее так, чтобы человек, который столкнулся с болезнью или травмой, все время восстановления получал необходимую помощь и квалифицированное сопровождение. Должны обеспечить тем, кто нуждается в поддержке, не только выплаты во время нетрудоспособности, но и условия, максимально способствующие человеку восстановиться и снова стать полноценным и активным членом общества.

Обратите внимание! Реформа не затрагивает лиц с уже установленной инвалидностью. Она направлена на работающих со страховым стажем, которые нуждаются в помощи в лечении после болезни или травмы.

В рамках реформы социального страхования Минсоцполитики будет работать над внедрением следующих изменений:

Как будет работать реформа социального страхования: коротко о ключевых изменениях

Раннее начало поддержки . Социальная помощь будет предоставляться с момента, когда мультидисциплинарная команда больницы обнаружит потребность человека в поддержке (финансовой, социальной или адаптации рабочего места). В команду будут входить врачи, социальный работник, эрготерапевт, протезист, физический терапевт, психолог и другие.

. Социальная помощь будет предоставляться с момента, когда мультидисциплинарная команда больницы обнаружит потребность человека в поддержке (финансовой, социальной или адаптации рабочего места). В команду будут входить врачи, социальный работник, эрготерапевт, протезист, физический терапевт, психолог и другие. Цифровизация процессов . Потребность в социальной помощи будет оцениваться автоматически после формирования электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Дополнительный “статус”, например, инвалидности, больше не потребуется для получения помощи. Человеку сразу будут предоставлять консультацию по всем возможным видам поддержки.

. Потребность в социальной помощи будет оцениваться автоматически после формирования электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Дополнительный “статус”, например, инвалидности, больше не потребуется для получения помощи. Человеку сразу будут предоставлять консультацию по всем возможным видам поддержки. Комплексная помощь . Человек сможет получать реабилитационные средства (протезы, ортезы, кресла колесные, костыли), лекарства, социальные услуги, в частности уход на дому. Это станет доступным еще во время лечения, а не только после установления статуса инвалидности.

. Человек сможет получать реабилитационные средства (протезы, ортезы, кресла колесные, костыли), лекарства, социальные услуги, в частности уход на дому. Это станет доступным еще во время лечения, а не только после установления статуса инвалидности. Гибкий подход к реабилитации . Реабилитация будет осуществляться только при необходимости, определенной врачом, и может длиться до 1 года вместо нынешних 4 месяцев. В течение этого времени государство будет обеспечивать необходимую финансовую поддержку.

. Реабилитация будет осуществляться только при необходимости, определенной врачом, и может длиться до 1 года вместо нынешних 4 месяцев. В течение этого времени государство будет обеспечивать необходимую финансовую поддержку. Оценка работоспособности . После лечения и реабилитации будет проводиться оценка работоспособности, не связана со статусом инвалидности. Это поможет определить, может ли человек вернуться к работе, нуждается в дополнительной поддержке для компенсации потери дохода.

. После лечения и реабилитации будет проводиться оценка работоспособности, не связана со статусом инвалидности. Это поможет определить, может ли человек вернуться к работе, нуждается в дополнительной поддержке для компенсации потери дохода. Увеличение страховых выплат. Для людей с полной потерей трудоспособности уровень выплат будет существенно повышен.

Важно! Статус инвалидности остается без изменений. Для лиц, которые уже имеют этот статус, все льготы и гарантии сохраняются. После реформы статус инвалидности, по-прежнему, будет предоставлять право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве.