Нет ничего общего: Великобритания не будет регулировать биткойн как гемблинг

В правительстве Великобритании отметили, что использование криптовалюты не имеет ничего общего с азартными играми. Поэтому предложение классифицировать его в такой категории отказались.

Британия не будет классифицировать крипту как азартные игры

20 июля правительство Британии не одобрило предложение Комитета по вопросам финансов Палаты общин осуществить регулирование розничной торговли криптовалютами по образцу азартных игр.

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Министр экономики Великобритании Эндрю Гриффит подчеркнул, что казначейство радикально не соглашается с рекомендацией Комитета регулировать торговлю и инвестиционную деятельность с цифровыми активами как азартные игры, а не как финансовые услуги.

С февраля по апрель этого года в Великобритании продолжались активные обсуждения и консультации с экспертами по этому вопросу.

В министерстве подчеркнули, что они пытаются улучшить регулирование цифровых активов в соответствии с общепризнанными международными подходами.

Как США будет регулировать криптовалюту

В Палате представителей зарегистрировано законопроект, который должен урегулировать работу рынка криптовалют в стране. В первую очередь регуляторы должны дать четкое определение понятиям "блокчейн" и "цифровой актив" в рамках существующего финансового законодательства.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должны создать и согласовать правила для криптобирж и других платформ, касающихся взаимодействия с криптой. Дополнительно предлагаются следующие изменения:

проекты, работающие с криптой, не будут регистрироваться традиционным способом при размещении ценных бумаг;

эмитенты смогут предлагать токены на сумму до 75 миллионов долларов в течение года (с ограничением на неаккредитованных покупателей);

эмитенты токенов будут отчитываться перед SEC до тех пор, пока они не будут сертифицированы и децентрализованы до такого уровня, что монета станет товаром;

будет запрещено смешивать активы клиентов.