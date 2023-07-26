Baby Doge 2.0 вырос в цене

За первые несколько часов торговли монетой ее капитализация выросла 1,4 миллиона долларов. Однако 100 тысяч долларов из них были заблокированы в пуле ликвидности.

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Напомним! Baby Doge 2.0 – это новый токен созданный по подобию Baby Doge Coin, который в свою очередь был вдохновлен Dogecoin.

Трейдеры сейчас активно наблюдают за динамикой этого токена и пытаются предсказать или превзойдет ли он результаты оригинала – Baby Doge Coin. По состоянию на 21 июля Baby Doge 2.0 торговался за 0.1 доллара при рыночной капитализации всего 76 094 долларов. В то же время трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму 12 433 долларов.

Так как Baby Doge 2.0 и Dogecoin имеют сейчас активную динамику, игроки рынка уже подыскивают другие монеты, которые вскоре могут "взорваться". Больше всего внимания привлекают Evil Pepe Coin и Burn Kenny.

Биткойн может возрасти на 800%

Курс биткойна имеет перспективу к значительному росту, считает основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско. По его словам, если считать монеты эквивалентом золота, то они могут добиться такой же рыночной капитализации, что и этот металл – 887% от текущего уровня.

Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые не используются в качестве денежной базы. Следовательно, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена биткойна 30 000 долларов, 10-кратная - 300 000 долларов,

– добавил он.

На данный момент сроки такого повышения не известны, но бизнесмен считает, что это не играет особой роли.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.