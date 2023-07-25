Закон о цифровых активах: как США будет регулировать криптовалюту

В Палате представителей республиканцы зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать работу рынка криптовалют в стране. Они желают ввести определенные ограничения.

Какие изменения предлагают внести

В первую очередь регуляторов рынка обяжут дать четкое определение понятиям "блокчейн" и "цифровой актив" в рамках существующего финансового законодательства. Также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должны создать и согласовать правила для криптобирж и других платформ, касающихся взаимодействия с криптой.

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Регуляторам будет запрещено устанавливать правила владения криптовалютами для физических лиц.

Также предлагаются следующие изменения:

проекты, работающие с криптой, не будут регистрироваться традиционным способом при размещении ценных бумаг;

эмитенты смогут предлагать токены на сумму до 75 миллионов долларов в течение года (с ограничением на неаккредитованных покупателей);

эмитенты токенов будут отчитываться перед SEC до тех пор, пока они не будут сертифицированы и децентрализованы до такого уровня, что монета станет товаром;

будет запрещено смешивать активы клиентов.

Биткойн может возрасти на 800%

Основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско считает, что курс биткойна имеет перспективу к значительного роста. По его мнению, если считать монеты эквивалентом золота, то он может добиться такой же рыночной капитализации, что и этот металл – 887% от текущего уровня.

Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые не используются в качестве денежной базы. Следовательно, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена биткойна 30 000 долларов, 10-кратная - 300 000 долларов,

– добавил он.

Однако сроки такого повышения пока не известны. Бизнесмен считает, что этот вопрос не важен.