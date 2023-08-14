Вероятность блэкаутов высока: как обеспечить энергонезависимость украинцев в будущем

О том, что отключение света и блэкауты могут вернуться этой зимой, говорят немало экспертов. Возможность повторных ракетных атак россиян высока. Именно поэтому обеспечение энергонезависимости в дальнейшем является важной составляющей.

Все сценарии этой зимы возможны

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Елена Лапенко отметила, что повторение блэкаута прошлого года может случиться и в этом. Все потому, что ракетные обстрелы россиян спрогнозировать очень трудно.

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Лапенко добавляет, что этой зимой Украина заходит с меньшим запасом прочности энергетических мощностей. Об этом говорят как Минэнерго, так и "Укрэнерго" с представителями частных энергетических компаний. В соответствии с этим следует готовиться ко всем сценариям, которые могут возникнуть.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Угроза долговременных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей поразить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов.

В то же время безопасность ремонтного персонала при восстановлении энергоснабжения должна быть в приоритете.

Как обеспечить собственные нужды в потреблении

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе следует принять решение по децентрализации энергосистемы. Это для того, чтобы города и граждане могли обеспечить потребности из автономных источников питания.

Восстановление поврежденных мощностей и плановые ремонтные работы – только краткосрочное решение проблемы энергетической безопасности страны.

В первую очередь это означает наращивание доли восстановительной генерации в Украине и применение передовых "зеленых" технологий,

– говорит эксперт.

Следовательно, такая часть восстановления станет для Украины важным шагом для членства в Европейском союзе. А также это будет коррелировать с подходами к борьбе с изменениями климата.