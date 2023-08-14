Ймовірність блекаутів висока: як забезпечити енергонезалежність українців в майбутньому

Про те, що відключення світла та блекаути можуть повернутися цієї зими говорять чимало експертів. Можливість повторних ракетних атак росіян є високою. Саме тому забезпечення енергонезалежності надалі є важливою складовою.

Усі сценарії цієї зими можливі

Під час розмови з 24 Каналом експертка Олена Лапенко зазначила, що повторення блекауту торік може трапитися й цього року. Все через те, що ракетні обстріли росіян спрогнозувати дуже важко.

Читайте також Відновлення енергосистеми продовжується: чи встигнуть енергетики до початку зими

Лапенко додає, що в цю зиму Україна заходить з меншим запасом міцності енергетичних потужностей. Про це кажуть як Міненерго, так і "Укренерго" з представниками приватних енергетичних компаній. Відповідно до цього варто готуватися до усіх сценаріїв, які можуть виникнути.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group Загроза довготривалих відключень є особливо актуальною для прифронтових територій. Тут проблема криється не тільки в тому, що в росіян більше можливостей уразити критичну інфраструктуру, але й у складності проведення ремонтів.

Водночас безпека ремонтного персоналу під час відновлення енергопостачання має бути в пріоритеті.

Як забезпечити власні потреби у споживанні

Експертка наголошує на тому, що у довгостроковій перспективі варто приняти рішення з децентралізації енергосистеми. Це для того, щоб міста та громадяни могли забезпечити потреби з автономних джерел живлення.

Відновлення пошкоджених потужностей та планові ремонтні роботи – це тільки короткострокове розв'язання проблеми енергетичної безпеки країни.

В першу чергу, це означає нарощування частки відновлювальної генерації в Україні та застосування передових "зелених" технологій,

– каже експертка.

Відтак така частина відбудови стане для України важливим кроком для членства у Європейському союзі. А також це корелюватиме з підходами до боротьби зі змінами клімату.