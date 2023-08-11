На скільки відновили енергосистему України

Як розповів 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін після минулої зими українську енергосистему найімовірніше не вдалося повністю відновити. Однією із причин могло стати те, що не вистачає технічного обладнання.

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За словами експерта багато трансформаторів та інших технічних речей виробляють впродовж тривалого терміну. Відповідно на це може піти як декілька місяців, так і пів року чи рік.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Крім того, важливо ще знати, які це були замовлення і які є запаси, адже торік ми мали запаси трансформаторів та певного обладнання. Втім вони вже закінчилися.

Нагадуємо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні продовжуються роботи з ремонту енергетичних структур. Відтак відремонтовано 5 атомних енергоблоків, а ще 4 у ремонті, 24 енергоблоки ТЕС, а це 62%, відремонтовано та перебувають у ремонті, ТЕЦ – відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті, а щодо гідроелектростанцій, то відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.

Якою може бути зима 2023 року

Співрозмовник пояснює, що відключення світла не часто, але могли відчувати деякі українці навіть влітку через надмірне споживання та ремонт потужностей. Втім взимку ймовірність таких відключень зростає ще й через зниження температури.

Якщо ми змоделюємо найгірший сценарій, коли обстріли продовжуватимуться, зима буде холодною, а відновлення енергосистеми становитиме малий відсоток, то може бути так, що ситуація зі світлом буде ще гіршою, ніж минулого року,

– каже Юрій Щедрін.

В "Укренерго" готуються до можливих атак ворога цієї зими, повідомляють в компанії. На сьогодні здійснено значний перелік заходів безпеки та підготовано "сюрпризи" для росіян.

Водночас важливо розуміти, що на 100% убезпечити Україну від російських атак не вдасться.