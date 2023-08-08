Чи готова Україна до опалювального сезону

За словами прем'єра-міністра України частина робіт з відновлення енергосистеми України уже виконана.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.

Він виділив наступні результати:

атомні блоки – відремонтовано п'ять, у ремонті ще чотири;

ТЕС – 24 енергоблоки (62%) відремонтовано та перебувають у ремонті;

ТЕЦ – відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті;

гідроелектростанції – відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.

Він додав, що "Укренерго" майже на 80% відремонтувало магістральні мережі. Тобто високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Також формується багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

Що робити, якщо зникне опалення

До зими варто готуватися завчасно та змінити вікна на пластикові, які краще тримають тепло у приміщені. Якщо такої можливості немає, вам знадобляться деякі лайфхаки.

Що робити, якщо опалення зникне: