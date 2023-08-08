Готова ли Украина к отопительному сезону

По словам премьер-министра Украины, часть работ по восстановлению энергосистемы Украины уже выполнена.

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Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Энергетики в разгар лета продолжают подготовку к зиме. Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел.

Он выделил следующие результаты:

  • атомные блоки – отремонтированы пять, в ремонте еще четыре;
  • ТЭС – 24 энергоблока (62%) отремонтированы и находятся в ремонте;
  • ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;
  • гидроэлектростанции – отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.

Он добавил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. То есть высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. Также формируется многоуровневая защита энергетических объектов.

Что делать, если исчезнет отопление

До зимы стоит готовиться заранее и изменить окна на пластиковые, которые лучше держат тепло в помещении. Если такой возможности нет, вам понадобятся некоторые лайфхаки.

Что делать, если отопление исчезнет:

  • пластиковые окна можно отрегулировать на плотное зимнее закрывание;
  • постелите ковры;
  • обновите при необходимости монтажную пену и силикон на окнах;
  • впускайте солнечные лучи в дом, не закрывайтесь шторами;
  • обустройте фольговой изоляцией ниши, где есть батареи;
  • приобретите дополнительный источник тепла (УФО, электробатарея);
  • купите баллоны с газом и туристические горелки;
  • пользуйтесь грелкой.