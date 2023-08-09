Що буде з субсидіями на опалювальний сезон
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що субсидії в опалювальний сезон будуть і усе активно готується до того, що кількість людей, які потребуватимуть таких виплат зросте.
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Вони обов'язково будуть. Це наша пріоритетна допомога. Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік. Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього.
Хто може отримати субсидію
Субсидію собі може оформити як власник приміщення, так і його орендар або ВПО, що там проживає. Для цього потрібно звернутися до Управління соціального захисту за адресою вашого проживання.
Знадобляться такі документи:
- заява за зразком;
- довідка про доходи;
- документ, що засвідчує право власності на визначене житло або договір оренди;
- при наявності, документи, що дають право на додаткові пільги.