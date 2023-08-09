Что будет с субсидиями на отопительный сезон

Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что субсидии в отопительный сезон будут и все активно готовится к тому, что количество людей, которые будут нуждаться в таких выплатах, возрастет.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики Они обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Действии" в один клик. Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому.

Напомним! Субсидия рассчитывается в соответствии с доходом семьи, проживающей на конкретно взятой территории.

Кто может получить субсидию

Субсидию себе может оформить как владелец помещения, так и его арендатор или проживающий там ВПЛ. Для этого следует обратиться в Управление социальной защиты по адресу вашего проживания.

Понадобятся следующие документы:

заявление за образцом;

справка о доходах;

документ, удостоверяющий право собственности на определенное жилье или договор аренды;

при наличии документы, дающие право на дополнительные льготы.

Заметьте! Расчет производится в соответствии с количеством людей, реально проживающих в помещении. Чтобы получить выплаты, семья должна доказать, что сумма коммунальных, которую она получает, не может оплачиваться в соответствии с доходом семьи.