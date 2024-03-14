Ключевые риски для инфляции: что больше всего влияет на экономическое развитие Украины

Сейчас ключевым риском для инфляции в Украине остается ход большой войны. Макропрогноз НБУ в январе основывался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, однако риск затяжной войны сохраняется.

Ключевые риски для инфляции

Длительная война затормозит экономическое восстановление и усложнит задачу регулятора по удержанию инфляции близко к цели 5% в течение 2025 – 2026 годов, сообщили на брифинге НБУ, передает 24 Канал.

Читайте также Беспошлинная торговля с Украиной: ЕС призвал ввести более жесткие ограничения на украинские товары

Также сохраняется риск нехватки международного финансирования, хотя недавно наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе. Например, в конце февраля Совет ЕС одобрил запуск инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.

Уже в марте Украина должна получить переходное финансирование размером 4,5 миллиарда евро. Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с МВФ и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю.

Поэтому в марте – апреле Украина, вероятно, получит более 10 миллиардов долларов. Активизация поступлений внешней помощи вскоре позволит существенно нарастить объем международных резервов.

Какие еще есть риски

возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных квазифискальных дефицитов, в частности, в энергетической сфере;

существенные повреждения инфраструктуры, прежде всего портовой, что будет ограничивать экспорт;

продолжение частичного блокирования границ с некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и удорожать импорт;

углубление негативных миграционных тенденций.

Положительные перспективы

Однако могут реализоваться и положительные сценарии. Существенное расширение мощности морского коридора может способствовать более быстрому восстановлению украинского экспорта. Учитывая повышение эффективности мер валютного надзора, объемы поступления валютной выручки увеличатся.

Еще значительный стимул экономическому восстановлению может предоставить реализация масштабных проектов восстановления Украины. В последнее время оживилась дискуссия об использовании в пользу Украины обездвиженных российских активов. Реализация этой идеи может существенно улучшить ключевые макроэкономические показатели.

