Россия хочет взять займ у Китая в юанях

Министерство финансов России ведет переговоры с Китаем о возможности получения кредитов в юанях. Впрочем, окончательное решение страны пока не приняли.

Сотрудничество с Китаем

Российский министр финансов Антон Силуанов сообщил одному из российских СМИ, что переговоры с китайскими партнерами продолжаются уже долгое время. Он добавил, что Москва готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем или странами Евразийского экономического союза и будет способствовать этой идее среди своих партнеров.

Он повторил позицию России, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ в Москве.

Это заявление связывают с тем, что Европейский Союз и страны Большой семерки заморозили около 300 миллиардов евро активов российского центрального банка после вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС и G7 уже более года обсуждают, как эти средства могут быть использованы.

Мы следим за решениями западных стран: мы заморозили не меньше (чем они),

- подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что бюджет России находится "под контролем" с доходами, которые поступают в больших объемах, чем ожидалось в этом году. Расходы осуществляются медленнее, чем в прошлом году, благодаря более строгому контролю за авансовыми платежами и обоснованием расходов.

Китай не хочет проводить российские трансакции

На днях 24 Канал сообщал, что три крупнейших китайских банка отказываются проводить платежи от российских финучреждений. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.

это решение было обусловлено беспокойством о возможности попадания под вторичные санкции. Несмотря на то, что финансовые операции со странами вроде Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов становятся затрудненными, существуют альтернативные методы осуществления платежей.

ICBC и CCB отказываются принимать любые платежи от банков, попавших под санкции, независимо от используемой системы перевода, например SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. Такие действия китайских банков обусловлены внутренними политиками.