Почему банки прекратили трансакции

На решение банков повлияли беспокойство относительно потенциальных вторичных санкций, передают российские СМИ. Хотя расчеты со странами, такими как КНР, Турция и ОАЭ, становятся сложнее, некоторые альтернативные пути для осуществления платежей все еще существуют.

Читайте также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Справочно! ICBC, China Construction Bank и Bank of China являются крупнейшими по объему активов банками в Китае.

По словам генерального директора компании "Первая Группа" Алексея Порошина, кредитные учреждения начали информировать, что прекращают принимать платежи с января.

ICBC и CCB отклоняют все платежи от санкционированных банков, независимо от использованной системы перевода - будь то SWIFT, российская СПФС, или китайская CIPS. Китайские банки объясняют это внутренними политиками.

Заметьте! В то же время транзакции с российскими банками, которые не охвачены санкциями, продолжают осуществляться.

Не только в Китае

На днях аналогичное решение приняли несколько банков в Объединенных Арабских Эмиратах. Они начали ограничивать финансовые операции с российскими клиентами, включая как физических лиц, так и компании. Это решение также было вызвано опасением возможных вторичных санкций за взаимодействие с российской стороной.

Несмотря на это, российские власти не считают ситуацию с ограничениями в ОАЭ критической, выражая уверенность в решении проблемы.

Интересно! Политика эмиратских банков в отношении российских клиентов начала меняться с сентября 2023 года, когда они отказались обрабатывать платежи из России. Для обхода этих ограничений использовались транзитные финансовые учреждения и криптовалютные платежи.