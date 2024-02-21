Почему банки прекратили трансакции
На решение банков повлияли беспокойство относительно потенциальных вторичных санкций, передают российские СМИ. Хотя расчеты со странами, такими как КНР, Турция и ОАЭ, становятся сложнее, некоторые альтернативные пути для осуществления платежей все еще существуют.
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По словам генерального директора компании "Первая Группа" Алексея Порошина, кредитные учреждения начали информировать, что прекращают принимать платежи с января.
ICBC и CCB отклоняют все платежи от санкционированных банков, независимо от использованной системы перевода - будь то SWIFT, российская СПФС, или китайская CIPS. Китайские банки объясняют это внутренними политиками.
Не только в Китае
На днях аналогичное решение приняли несколько банков в Объединенных Арабских Эмиратах. Они начали ограничивать финансовые операции с российскими клиентами, включая как физических лиц, так и компании. Это решение также было вызвано опасением возможных вторичных санкций за взаимодействие с российской стороной.
Несмотря на это, российские власти не считают ситуацию с ограничениями в ОАЭ критической, выражая уверенность в решении проблемы.