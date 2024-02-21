Чому банки припинили трансакції
На рішення банків вплинули занепокоєння щодо потенційних вторинних санкцій, передають російські ЗМІ. Хоча розрахунки з країнами, такими як КНР, Туреччина та ОАЕ, стають складнішими, деякі альтернативні шляхи для здійснення платежів все ще існують.
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За словами генерального директора компанії "Перша Група" Олексія Порошина, кредитні установи почали інформувати, що припиняють приймати платежі від січня.
ICBC і CCB відхиляють усі платежі від санкціонованих банків, незалежно від використаної системи переказу — чи то SWIFT, російська СПФС, чи китайська CIPS. Китайські банки пояснюють це внутрішніми політиками.
Не лише в Китаї
Днями аналогічне рішення прийняли кілька банків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони почали обмежувати фінансові операції з російськими клієнтами, включаючи як фізичних осіб, так і компанії. Це рішення також було спричинене побоюванням можливих вторинних санкцій за взаємодію з російською стороною.
Попри це, російська влада не вважає ситуацію з обмеженнями в ОАЕ критичною, висловлюючи впевненість у вирішенні проблеми.