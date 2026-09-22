Четыре человека погибли: Россия нанесла удар по заводу "Интертайп" в Днепре

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удар по украинскому промышленному заводу "Интерпайп" в Днепре. Атака привела к трагическим последствиям, и производство пришлось остановить.

Каковы последствия атаки на предприятие

Враг совершил атаку на предприятие баллистическими ракетами, сообщили в "Интертайпе".

В результате атаки погибли четверо работников, еще семеро получили ранения.

В настоящее время всем раненым сотрудникам оказывается необходимая медицинская помощь.

Компания поддерживает связь с семьями погибших, оказывает им поддержку, чтобы помочь пережить это чрезвычайно тяжелое время,

– говорится в сообщении.

В то же время вражеская атака нанесла сокрушительный удар по инфраструктуре. Основное производственное оборудование существенно повреждено, поэтому выпуск продукции в настоящее время полностью остановлен.

Специалисты оценивают последствия террористической атаки и сроки восстановления, а также проводят необходимые аварийно-ремонтные работы,

– добавили в компании.

Точных данных о продолжительности простоя предприятия пока нет.

Обратите внимание! "Интертайп" – украинская промышленная группа, специализирующаяся на производстве стальных труб и железнодорожной продукции. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран мира. В 2025 году "Интертайп" продал 470 тысяч тонн труб и 89 тысяч тонн железнодорожной продукции, которую реализует под брендом KLW.

Почему Россия наносит удары по украинской промышленности

Этот удар является частью более широкой стратегии России по уничтожению экономического потенциала Украины. Напомним, что враг систематически атакует большие предприятия, пытаясь лишить украинцев рабочих мест, а бюджет – налогов.

В частности, 17 сентября Россия выпустила две баллистические ракеты по промышленным объектам "Запорожстали", что стало уже четвертой атакой на комбинат за месяц.

Помимо металлургии, под прицелом остается и энергетический сектор. В ту же ночь, 22 сентября, оккупанты потратили миллионы долларов на запуск пяти баллистических ракет по давно остановленному объекту "Нафтогаза" в Полтавской области.