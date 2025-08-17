После встречи Трампа с Путиным становится известно все больше интересных деталей. Например, то, что, несмотря на красную дорожку для Путина, российскую делегацию серьезно унизили.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио.

Рубио рассказал о "приключениях россиян на Аляске"

По словам госсекретаря США, российская делегация не смогла рассчитаться на Аляске.

Когда россияне высадились на Аляске, надо было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями (российской агрессии против Украины, – 24 Канал) ежедневно,

– пояснил он.

В то же время Рубио подчеркнул: хотя санкции работают, они не изменили "направление войны, ее результат".

"Вот что мы действительно считаем важным, и это то, что мы должны закончить эту войну. Чтобы закончить эту войну, вы должны быть способны взаимодействовать с Россией. Как бы людям это ни нравилось, как бы неприятно это ни было, единственный способ закончить эту войну – это заставить россиян согласиться (так же, как и украинцев) согласиться на мирное соглашение. И как только вы введете новые санкции, ваша способность посадить их за стол переговоров значительно уменьшится", – раскрыл он свою мысль.

Добавим, что россияне пытались вбрасывать фейки, мол, заведения на Аляске предлагали эксклюзивные блюда в честь приезда Путина.