Удар по складу лекарств "БаДМ" в Одессе: как это повлияет на цены в аптеках

Враг продолжает систематически наносить удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь лишить украинцев самого необходимого. На этот раз под прицелом оказалась логистика, от которой напрямую зависит здоровье тысяч людей.

Россияне в очередной раз наносят удары по лекарствам

Враг продолжает систематически наносить удары по критической инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев без самого необходимого, сообщает "Экономическая Правда". На этот раз под прицелом оказалась логистика, от которой напрямую зависит здоровье тысяч людей.

Российские войска провели атаку на складские помещения одного из крупнейших дистрибьюторов медикаментов "БаДМ", расположенные в Хаджибейском районе на окраине Одессы. В результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар, помещения получили серьезные повреждения, о чем сообщают источники "Экономической правды" на фармацевтическом рынке.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, а на месте оперативно работают спасатели ГСЧС.

Как это повлияет на украинцев и цены в аптеках

Уничтожение больших логистических хабов всегда бьет по конечному потребителю. Хотя дистрибьюторы пытаются быстро переориентировать поставки, потеря значительных партий медикаментов может привести к временным перебоям с наличием определенных препаратов в аптеках южных регионов.

Кроме того, дополнительные расходы компаний на восстановление складов и осложнение логистики неизбежно сказываются на стоимости лекарств, поэтому украинцам стоит быть готовыми к возможному точечному подорожанию медикаментов.

Это далеко не первый случай целенаправленного террора против медицинской логистики Украины. С начала сентября это уже четвертый склад с фармацевтической продукцией, который подвергся разрушениям в результате российских атак. Враг сознательно пытается создать гуманитарный кризис, однако украинский бизнес продолжает работать даже в таких чрезвычайно сложных условиях, обеспечивая больницы и аптеки всем необходимым.

Ранее мы писали, что враг целенаправленно наносит удары по логистике, пытаясь лишить украинцев самого необходимого. Однако отечественный бизнес уже нашел способ обойти эти угрозы и защитить потребителей.