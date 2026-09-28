Враг нанес удар по прифронтовому региону: пострадали энергообъекты ДТЭК
Российские дроны вновь провели атаку на энергетические объекты. В частности, враг нанес удар по участку ДТЭК.
Каковы последствия российской атаки
Атака произошла в Днепропетровской области, что сообщили в компании.
Ночью 28 сентября FPV-дрон поразил один из энергообъектов ДТЭК в прифронтовом районе. Оборудование загорелось, но пожар оперативно потушили.
Ранее несколько ударов дронов повредили административное здание, а также служебный автомобиль на участке ДТЭК.
Продолжаем работать, несмотря на опасность. Битва за свет продолжается,
– говорится в сообщении.
Напомним, что 25 сентября в Одесской области автомобиль бригады ДТЭК подвергся атаке дрона ворога. В результате атаки погиб один сотрудник ДТЭК, а другой получил ранения.
А 17 августа российские дроны массированно провели атаку на территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Один из работников погиб.