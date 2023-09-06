Дешевле 10 центов: какие криптомонеты вскоре вырастут

Для биткойна август был довольно сложным месяцем учитывая его тенденцию к спаду за него. В сентябре же стоит ожидать роста некоторых альткойнов, показывающих хорошие результаты.

Какие монеты могут вырасти в цене в ближайшее время

Есть три самых перспективных криптовалюта в сентябре, это:

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Tron (TRX)

Успех этой монеты объясняется характером виртуальной машины TRON Virtual Machine (TVM) и недавним сотрудничеством с DWF Labs. В отчете Messari говорится, что хорошие показатели крипта демонстрируют в течение квартала, а рост активности счетов и транзакций вырос на 14% и 28,9%. Цена монеты вчера составляла 0,07 доллара, что на 0,62% больше предыдущего дня.

Hedera (HBAR)

Актив демонстрирует активный рост показателей блокчейна. К примеру, социальная активность вокруг HBAR за неделю в начале августа выросла более чем на 200%, что прогнозировало рост цены. На это оказывает существенное влияние партнерство с такими платформами, как Calaxy. Вчера монета стоила 0,04 доллара, что на 0,1% больше 4 сентября.

Shiba Inu (SHIB)

После успешного перезапуска Shibarium, мемкойн несколько обновился. В частности, свою поддержку валюте выразили криптовалютные организации по типу Polygon (MATIC). После этого значительно возросло количество новых кошельков за один день – 35 000., а количество пользователей превысило 100 000. На прошлый день стоимость одной монеты составляла 0,000007 доллара, что более 24 часов назад на 1,82%.

Биткойн установит новый исторический рекорд

С 2024 по 2028 год биткойн может подорожать после халвинга. В исторической ретроперспективе монета достигает самого слабого уровня за 477 дней до начала халвинга. Однако по завершении процесса стоимость монеты обычно растет.

Мы считаем, что рынки упали достаточно. Мы ожидаем роста к новому году с последующим ускорением после халвинга,

– прогнозируют аналитики.