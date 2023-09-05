Почему криптообменники пользуются таким спросом

На привлекательность криптообменников, в частности, и повлияла невозможность осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу. Единственными исключениями являются транзакции на обучение, кредиты, волонтерство и лечение.

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Обратите внимание! За один месяц человек может перевести за границу не более 100 тысяч гривен или вывезти наличными до 10 тысяч гривен. Для больших сумм следует декларироваться, что требует наличия документа о подтверждении снятия средств с банковского счета.

Такую справку могут предоставить не все, учитывая, что некоторые могли не сохранять собственные сбережения в финансовых учреждениях. Документ действителен в течение 90 дней, а лимит выдачи средств в сутки составляет 100 тысяч гривен. Еще существуют лимиты на использование гривневых карт за рубежом – 12,5 тысячи гривен в неделю и 100 тысяч в месяц.

Относительно карт криптоинвесторов тоже прослеживаются определенные трудности. Теперь они не могут вывести деньги на счета украинских банков.

Байден подозревается в рекламе крипты

В своем предвыборном ролике Байден сделал акцент на кружке, где изображен он с "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.

"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:

певица Пэрис Хилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности на AML-сервисе биржи.