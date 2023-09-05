Почему криптообменники пользуются таким спросом
На привлекательность криптообменников, в частности, и повлияла невозможность осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу. Единственными исключениями являются транзакции на обучение, кредиты, волонтерство и лечение.
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Такую справку могут предоставить не все, учитывая, что некоторые могли не сохранять собственные сбережения в финансовых учреждениях. Документ действителен в течение 90 дней, а лимит выдачи средств в сутки составляет 100 тысяч гривен. Еще существуют лимиты на использование гривневых карт за рубежом – 12,5 тысячи гривен в неделю и 100 тысяч в месяц.
Относительно карт криптоинвесторов тоже прослеживаются определенные трудности. Теперь они не могут вывести деньги на счета украинских банков.
Байден подозревается в рекламе крипты
В своем предвыборном ролике Байден сделал акцент на кружке, где изображен он с "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.
"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:
- певица Пэрис Хилтон;
- спортсмен Том Брэди;
- CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;
- основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;
- миллиардер Илон Маск.