Чому криптообмінники мають такий попит
На привабливість криптообмінників зокрема і вплинула неможливість здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон. Єдиними виключення є транзакції на навчання, кредити, волонтерство та лікування.
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Таку довідку можуть надати не усі, враховуючи, що дехто міг не зберігати власні заощадження у фінансових установах. Документ дійсний протягом 90 днів, а ліміт видачі коштів на добу становить 100 тисяч гривень. Ще існують ліміти на використання гривневих карток за кордоном – 12,5 тисяч гривень на тиждень та 100 тисяч на місяць.
Щодо карток криптоінвесторів теж простежуються певні труднощі. Тепер вони не можуть вивести гроші на рахунки українських банків.
Байдена підозрюють у рекламі крипти
У своєму передвиборчому ролику Байден зробив акцент на кружці, де зображений він з "lazer eyes". Цей мем дуже популярний у криптоспільноті тому розгорілася дискусія.
"Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти. До них належать:
- співачка Періс Гілтон;
- спортсмен Том Бреді;
- CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;
- засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;
- мільярдер Ілон Маск.