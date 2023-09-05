Чому криптообмінники мають такий попит

На привабливість криптообмінників зокрема і вплинула неможливість здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон. Єдиними виключення є транзакції на навчання, кредити, волонтерство та лікування.

Читайте також Новий історичний рекорд біткойна: монета знову зросте у ціні

Таку довідку можуть надати не усі, враховуючи, що дехто міг не зберігати власні заощадження у фінансових установах. Документ дійсний протягом 90 днів, а ліміт видачі коштів на добу становить 100 тисяч гривень. Ще існують ліміти на використання гривневих карток за кордоном – 12,5 тисяч гривень на тиждень та 100 тисяч на місяць.

Щодо карток криптоінвесторів теж простежуються певні труднощі. Тепер вони не можуть вивести гроші на рахунки українських банків.

Байдена підозрюють у рекламі крипти

У своєму передвиборчому ролику Байден зробив акцент на кружці, де зображений він з "lazer eyes". Цей мем дуже популярний у криптоспільноті тому розгорілася дискусія.

"Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти. До них належать:

  • співачка Періс Гілтон;
  • спортсмен Том Бреді;
  • CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;
  • засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;
  • мільярдер Ілон Маск.