Чому криптообмінники мають такий попит

На привабливість криптообмінників зокрема і вплинула неможливість здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон. Єдиними виключення є транзакції на навчання, кредити, волонтерство та лікування.

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Зверніть увагу! За один місяць особа може переказати за кордон не більше 100 тисяч гривень або вивезти готівкою до 10 тисяч гривень. Для більших сум потрібно декларуватися, що потребує наявності документа про підтвердження зняття коштів із банківського рахунку.

Таку довідку можуть надати не усі, враховуючи, що дехто міг не зберігати власні заощадження у фінансових установах. Документ дійсний протягом 90 днів, а ліміт видачі коштів на добу становить 100 тисяч гривень. Ще існують ліміти на використання гривневих карток за кордоном – 12,5 тисяч гривень на тиждень та 100 тисяч на місяць.

Щодо карток криптоінвесторів теж простежуються певні труднощі. Тепер вони не можуть вивести гроші на рахунки українських банків.

Байдена підозрюють у рекламі крипти

У своєму передвиборчому ролику Байден зробив акцент на кружці, де зображений він з "lazer eyes". Цей мем дуже популярний у криптоспільноті тому розгорілася дискусія.

"Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти. До них належать:

співачка Періс Гілтон;

спортсмен Том Бреді;

CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;

засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;

мільярдер Ілон Маск.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.