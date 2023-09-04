Біткойн встановить новий історичний рекорд

У прогнозі організації йдеться про те, що з 2024 по 2028 рік біткойн може здорожчати після халвінгу.

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Нагадаємо! Халвінг – це зменшення розміру винагороди майнерів вдвічі, яке проводять орієнтовно кожні 4 роки. Востаннє цей процес відбувався 2020 році, й після того вартість біткойна зросла до рекордної позначки.

В історичній ретроперспективі монета досягає найслабшого рівня за 477 днів до початку халвінгу. Проте після завершення процесу вартість монети зазвичай росте. Середня тривалість від халвінгу до пікового рівня наступного бичачого тренду може тривати 480 днів.

Ми вважаємо, що ринки достатньо впали. Ми очікуємо на зростання до нового року з наступним прискоренням після халвінгу,

– прогнозують аналітики.

Наступний халвінг очікується 20 квітня 2024 року. Тоді вартість біткойна на початку сягне 35,4 тисячі доларів за монету, а після – наблизиться до 148 тисяч доларів за монету.

Що таке ліквідність біткойна

Ліквідність біткойна – це легкість з якою його можна купити або продати. Зараз є безліч покупців та продавців, що означає, що великі замовлення можуть бути виконані з мінімальним впливом на подальшу ціну.

Чинники, які впливають на ліквідність:

обсяг торгів;

кількість учасників ринку;

глибина ринку;

біржова інфраструктура;

регуляторне середовище;

очікування учасників ринку;

важливі новини або події;

період доби.

Висока ліквідність є ознакою хорошого ринку, адже вона забезпечує стабільність та захист від маніпуляцій.

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