Биткойн становится популярнее среди бизнеса
Еще недавно криптовалюты остерегались из-за ее новизны и совершенно новых технологий. Однако уже сейчас ситуация кардинально поменялась.
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Например в прошлом месяце компания-эмитент популярного стейблкойна USDT – Tether – решила интегрироваться с протоколом биткойна RGB. Деталей по этой ситуации пока не много, но Tether подчеркнул, что отказывается поддерживать свой стейблкойн на блокчейных ВТС.
Ранее тот же Tether сообщил о реализации проектов в сфере биткойн-майнинга, сделав акцент на экологии. Можно сказать, что компания пытается повысить репутацию на рынке и внедрить новые технологии.
Также технологии биткойна активно начали привлекать такие гиганты как Visa и Mastercard. Также эти компании начали вводить специальные карты для криптовалюты и сотрудничать с крупными биржами.
Байден подозревается в рекламе крипт
В своем предвыборном ролика Байден сделал акцент на кружке, где изображен он из "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.
"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:
- певица Пэрис Гилтон;
- спортсмен Том Брэди;
- CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;
- основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;
- миллиардер Илон Маск.
Учитывая то, что политик неоднократно критиковал криптовалюту, неизвестно сделал ли он это намеренно или это ошибка его маркетологов.