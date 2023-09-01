Биткойн становится популярнее среди бизнеса

Еще недавно криптовалюты остерегались из-за ее новизны и совершенно новых технологий. Однако уже сейчас ситуация кардинально поменялась.

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Например в прошлом месяце компания-эмитент популярного стейблкойна USDT – Tether – решила интегрироваться с протоколом биткойна RGB. Деталей по этой ситуации пока не много, но Tether подчеркнул, что отказывается поддерживать свой стейблкойн на блокчейных ВТС.

Ранее тот же Tether сообщил о реализации проектов в сфере биткойн-майнинга, сделав акцент на экологии. Можно сказать, что компания пытается повысить репутацию на рынке и внедрить новые технологии.

Обратите внимание! Биткойн делает популярным его технологии, построенные на децентрализации, открытом программном коде и кооперации разработчиков по всему миру без традиционной иерархии.

Также технологии биткойна активно начали привлекать такие гиганты как Visa и Mastercard. Также эти компании начали вводить специальные карты для криптовалюты и сотрудничать с крупными биржами.

Байден подозревается в рекламе крипт

В своем предвыборном ролика Байден сделал акцент на кружке, где изображен он из "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.

"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:

певица Пэрис Гилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.

Учитывая то, что политик неоднократно критиковал криптовалюту, неизвестно сделал ли он это намеренно или это ошибка его маркетологов.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.