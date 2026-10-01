Украина получила поддержку в энергетической сфере: каким регионам была оказана помощь

Швеция предоставила трем регионам Украины помощь в области энергетики. Речь идет о 35 тоннах энергетического оборудования.

Какую помощь получила Украина

Поддержка со стороны Швеции поступила в Киевскую, Полтавскую и Черниговскую области, что сообщили в Минэнерго.

Речь идет о трансформаторах и дизельных генераторах.

Украина поблагодарила правительство Швеции, Шведское агентство гражданской защиты и устойчивости и компанию E.ON Energidistribution AB за помощь энергетическому сектору Украины.

Также благодарность была выражена Директорату по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС за логистическую поддержку поставок оборудования.

Напомним, что Швеция является союзником Украины. Государство регулярно поддерживает Киев. Например, Швеция призывает страны Евросоюза увеличить двустороннюю поддержку Украины. Более того, Стокгольм считает целесообразным досрочно выделить кредитные средства, запланированные на 2027 год.

В июле Швеция выделила помощь Украине – 1,6 миллиарда шведских крон. Средства были направлены на поддержку механизма Всемирного банка.

В частности, Украина нуждается в значительной поддержке в энергетической сфере. Россия уже начала массированные атаки, а в некоторых регионах вводились экстренные отключения электроэнергии.