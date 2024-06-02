Что до сих пор держит российскую экономику и когда все обвалится: анализ эксперта

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Владимир Путин "поедает" российскую экономику, чтобы забрать все из производственного сектора для войны. Такие слова являются абсолютно правдивыми и именно из-за финансирования военного комплекса в России страдает гражданский сектор.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что гражданские отрасли России начинают стагнировать. Между тем Китай перебирает на себя всю экономику страны-агрессора и поставляет ей продукцию.

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Что держит экономику России

Пендзин рассказал, что Советский Союз в последние десятилетия своего существования демонстрировал рост внутреннего валового продукта на уровне 5 – 7% в год, что является очень большим ростом. Однако дефицит товаров и продуктов было нормальным явлением тех времен в Советском Союзе.

Огромные государственные инвестиции в производстве оружия натягивают валовой внутренний продукт. С другой стороны – огромные заказы у предприятий военно-промышленного комплекса создают неконкурентные условия для гражданского сектора.

Рабочая сила и ресурсы как пылесосом всасываются на предприятия военно-промышленного комплекса. Это то, что сегодня есть в России,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Сейчас огромный объем военных заказов для предприятий, производящих оружие приводит к тому, что гражданские отрасли российской экономики начинают стагнировать, ведь не выдерживают конкуренции ни по заработным платам, ни по стоимости ресурсов.

Поддержка Китая

У Советского Союза, по словам Пендзина, не было под боком такой огромной мировой фабрики как Китай, которая сегодня заполняет полки российских магазинов, предприятий продажи новейших автомобилей своей продукцией.

Есть достаточно серьезная экспансия китайских производителей на российский рынок, которая приводит к тому, что аналогичные отрасли российской экономики уже никогда не будут восстановлены,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Если западные производители, которые приходили в Россию создавали свои производства, например автомобильные, то Китай не создал ни одного сборочного предприятия в России, а просто поставляет готовую продукцию.

Россия полностью подчинила всю свою экономику восстановлению военно-промышленного комплекса и это сжирает российскую экономику очень быстро. Любые изменения в политике Китая по отношению к России могут очень быстро поставить ее на колени,

– добавил Пендзин.

Китаю такая ситуация чрезвычайно выгодна, ведь, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, он имеет мощный источник дешевого сырья и рынок сбыта. За 2023 год общий объем товарооборота России с Китаем увеличился на 30%.

Пендзин объяснил, что Россия сейчас готовится к продолжению войны на долгий период. Российские идеи о дополнительных поступлениях в государственный бюджет через введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, дополнительные налоги на бизнес, конфискация европейских активов в России имеют целью создание финансовой подушки.

Та экономическая политика, которая проводит сегодня Россия полностью сжирает ее гражданский сектор и подчиняет ее китайской экономике,

– подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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