Що досі тримає російську економіку і коли все обвалиться: аналіз експерта

Спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Владімір Путін "поїдає" російську економіку, щоб забрати все з виробничого сектора для війни. Такі слова є абсолютно правдивими і саме через фінансування військового комплексу в Росії страждає цивільний сектор.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що цивільні галузі Росії починають стагнувати. Тимчасом Китай перебирає на себе всю економіку країни-агресорки та постачає їй продукцію.

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Що тримає економіку Росії

Пендзин розповів, що Радянський Союз в останні десятиріччя свого існування демонстрував ріст внутрішнього валового продукту на рівні 5 – 7% в рік, що є дуже великим ростом. Проте дефіцит товарів та продуктів було нормальним явищем тих часів у Радянському Союзі.

Величезні державні інвестиції у виробництві зброї натягують валовий внутрішній продукт. З другого боку – величезні замовлення у підприємств військово-промислового комплексу створюють неконкурентні умови для цивільного сектору.

Робоча сила та ресурси як порохотягом всмоктуються на підприємства військово-промислового комплексу. Це те, що сьогодні є в Росії,

– зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Зараз величезний обсяг воєнних замовлень для підприємств, що виробляють зброю призводить до того, що цивільні галузі російської економіки починають стагнувати, адже не витримують конкуренції ні по заробітних платах, ні по вартості ресурсів.

Підтримка Китаю

В Радянського Союзу, за словами Пендзина, не було під боком такої величезної світової фабрики як Китай, яка сьогодні заповнює полиці російських магазинів, підприємств продажу новітніх автомобілів своєю продукцією.

Є достатньо серйозна експансія китайських виробників на російський ринок, яка призводить до того, що аналогічні галузі російської економіки вже ніколи не будуть відновлені,

– зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Якщо західні виробники, які приходили в Росію створювали свої виробництва, наприклад автомобільні, то Китай не створив жодного збирального підприємства в Росії, а просто постачає готову продукцію.

Росія повністю підпорядкувала всю свою економіку відновленню військово-промислового комплексу і це зжирає російську економіку дуже швидко. Будь-які зміни в політиці Китаю у відношенні до Росії можуть дуже швидко поставити її на коліна,

– додав Пендзин.

Китаю така ситуація надзвичайно вигідна, адже, за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, він має потужне джерело дешевої сировини та ринок збуту. За 2023 рік загальний обсяг товарообігу Росії з Китаєм збільшився на 30%.

Пендзин пояснив, що Росія зараз готується до продовження війни на довгий період. Російські ідеї щодо додаткових надходжень до державного бюджету через введення прогресивної шкали оподаткування фізичних осіб, додаткові податки на бізнес, конфіскація європейських активів у Росії мають на меті створення фінансової подушки.

Та економічна політика, яка проводить сьогодні Росія повністю зжирає її цивільний сектор і підпорядковує її китайській економіці,

– підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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