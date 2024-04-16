Какая из стран закупила рекордное количество биткойнов

Недавно стало известно, что одно из правительств мира закупило рекордный объем биткойнов. Размер достигает десятков тысяч. Пока неизвестно, какая из стран прибегла к такой закупке, впрочем, есть несколько предположений на этот счет.

Сколько было закуплено биткойнов

Биткойнер Вивек на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что какое-то из правительств купило аж 59 тысяч биткойнов. Впрочем, о каком именно государстве идет речь – неизвестно.

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Кроме того, это государство купило еще 100 биткойнов недавно. И теперь на его счету всего 59 007 биткойнов.

Есть некоторые предположения

По состоянию на 16 апреля, по данным finance.ua , стоимость биткойна составляет 62,5 тысячи долларов.

Как предположил биткойн-советник президента Сальвадора Макс Кайзер, город, который купил такое количество биткойнов, может быть столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Только что получил новую информацию... Абу-Даби теперь является главным претендентом,

– так прокомментировал Кайзер пост Вивека.

Пока ни одного официального подтверждения о массовой закупке биткойнов со стороны какого-то государства нет.

Кроме того, еще в феврале бывший агент Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден заявил, что одна из стран мира тайно покупает биткойны.

Такие события свидетельствуют о том, что все больше правительств начинает доверять таким цифровым активам, как биткойны.