Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 15 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 66,46 тысячи доллара за монету (+3,57% за сутки);

(BTC) – 66,46 тысячи доллара за монету (+3,57% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,25 тысячи доллара за монету (+7,35% за сутки).

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Что будет с ценой биткоина дальше

Инвестор и предприниматель Роберт Кийосаки соглашается с прогнозом Кэтрин Дадди Вуд, что котировка первой криптовалюты достигнет уровня 2,3 миллиона долларов.

Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет 2,3 миллиона долларов. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению,

– написал Кийосаки в соцсети Х.

Вместе с тем он заметил, что она может ошибаться, однако это не столь важно, как то во что именно вы верите. Ведь самое главное – это сколько у вас есть биткойнов, если Кэти Вуд права.

Кто такая Кэтрин Дадди Вуд Кэтрин (Кэти) Дадди Вуд – основательница инвестиционной компании Ark Invest, которая управляет крупнейшим фондом. В 2020 году главный редактор Bloomberg News Винклер признал Кэти Вуд лучшей собирательницей акций.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.