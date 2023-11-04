Официальный курс должен быть выше: почему доллар в дальнейшем падает

После внедрения управляемой гибкости курсообразования НБУ опустил официальный курс доллара. Однако по всем тенденциям гривна должна незначительно девальвировать в этот период.

Каким должен быть курс доллара сейчас

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Илья Несходовский отметил, что Национальный банк Украины если захочет, то может опустить официальный курс доллара даже до 35 гривен. Для этого, впрочем, нужно продать 2 миллиарда золотовалютных резервов.

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по состоянию на 3 ноября, за данным НБУ курс доллара составляет 36,26 гривны.

Именно посредством распродажи золотовалютных резервов курс гривни крепнет, объясняет эксперт.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Регулятор уже по сравнению с предыдущим месяцем продал на 1 миллиард долларов больше и по сравнению со средним уровнем – на 1,5 миллиарда долларов больше. Следовательно, золотовалютные резервы уменьшились до 39 миллиардов. Логику этого я не объясню, но это главная причина, почему именно так.

Интересно, что в соответствии с декларациями НБУ после внедрения управляемого гибкого курса девальвация нацвалюты должна составить примерно 38,5 гривны.

При таких условиях в конце этого года официальный курс доллар должен был достигать от 38 до 39 гривен за доллар.

НБУ действует вопреки тенденциям

Как объясняет эксперт, Несходовский сейчас происходит политика регулятора, которая работает против рыночных тенденций.

Как результат, у нас есть укрепление. Только я считаю, что это плохо, потому что это создает соответствующие риски,

– замечает он.

что министр финансов Сергей Марченко заявлял раньше , что укрепление гривны может плохо отразиться на экономике Украины Все из-за того, что это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны, ведь среднегодовой курс заложен гораздо выше, чем на самом деле.

Следовательно, Украина в прошлом месяце нуждалась в финансовой помощи на уровне 4 миллиарда, а поступило всего 2,8 миллиарда.

Официальный курс доллара

За данным Нацбанка, официальный курс 2 ноября составлял 36,26 гривны за доллар.

за доллар. Что касается евро, то официальный курс составляет 38,23 гривны.

На 3 ноября курс составляет:

Доллар – 36,26 гривны,

Евро – 38,67 гривны.

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