Курс в начале рабочей недели: удивил ли биткоин ценой
В конце июля курс биткойна составлял более 65 тысяч долларов, впрочем, уже в начале августа цена резко начала опускаться. Сейчас курс вернулся к ценовому диапазону за последние месяцы и стремительно восстанавливается.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 12 августа выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 58,69 тысячи доллара за монету (-4,15% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,56 тысячи доллара за монету (-3,94% за сутки).
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Сначала рекордное падение, а затем быстрое восстановление
Напоминаем, что еще на прошлой неделе самая популярная криптовалюта пережила резкое падение ниже чем 50 тысяч долларов. В то же время сейчас биткойн вернулся к диапазону в 60 тысяч, где находился в последние месяцы.
- На прошлой неделе, в первую половину, биткойн находился в отрицательном тренде,
- По состоянию на 5 августа валюта вообще едва ли не впервые за последние годы испытала одно из крупнейших однодневных падений.
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