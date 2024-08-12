Курс на початку робочого тижня: чи здивував біткойн ціною

Наприкінці липня курс біткойна становив понад 65 тисяч доларів, втім вже на початку серпня ціна різко почала опускатися. Зараз курс повернувся до цінового діапазону за останні місяці та стрімко відновлюється.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 12 серпня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 58,69 тисячі долара за монету (-4,15% за добу);

(BTC) – 58,69 тисячі долара за монету (-4,15% за добу); Ethereum (ETH) – 2,56 тисячі долара за монету (-3,94% за добу).

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Спочатку рекордне падіння, а потім швидке відновлення

Нагадуємо, що ще минулого тижня найпопулярніша криптовалюта пережила різке падіння нижче аніж 50 тисяч доларів. Водночас зараз біткойн повернувся до діапазону в 60 тисяч, де перебував останніми місяцями.

Минулого тижня, у першу половину, біткойн перебував у негативному тренді,

Станом на 5 серпня валюта взагалі чи не вперше за останні роки відчула одне з найбільших одноденних падінь.

До речі, таке падіння курсу спровокувало загострення на Близькому Сході та погіршення ситуації на фондовому ринку.

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