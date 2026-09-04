ЕС хотел изменить правила санкций против России, но одна страна все сорвала

Европейский Союз не смог договориться о продлении индивидуальных санкций против России на 12 месяцев вместо привычных шести. Против такого предложения выступила Словакия, тогда как крайний срок принятия решения наступает уже в сентябре.

Почему санкции не продлили

Послы стран ЕС не пришли к соглашению о продлении санкций, поскольку правительство Словакии отклонило предложение Брюсселя, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Братислава стала единственной столицей, выступившей против.

При этом действующие индивидуальные санкции против России истекают 15 сентября 2026 года. ЕС хотел продлить их сразу на год, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу каждые шесть месяцев.

Однако продлить срок ограничений можно только при единодушной поддержке всех 27 стран Евросоюза. Сопротивление Словакии фактически заблокировало эту инициативу.

Очевидно, у них есть определенные возражения. Думаю, мы уже слышали их ранее,

– отметил один из европейских дипломатов.

Представитель словацкого правительства не стал комментировать переговоры. В то же время в Министерстве иностранных дел страны заявили, что обсуждение очередного шестимесячного пересмотра санкций продолжается и должно завершиться до 15 сентября.

Что еще обсуждают в ЕС

Вместе с тем страны ЕС рассматривают возможность добавить в санкционный список против России еще 27 физических и юридических лиц. Их активы на территории Евросоюза планируют заморозить.

После встречи послов технические эксперты Евросоюза вновь обсудят предложенные изменения и вопрос о продлении санкций.

Добавим, что традиция пересматривать санкции каждые полгода была вынужденным компромиссом, созданным специально под бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана.

Будапешт годами использовал приближение крайних сроков как инструмент шантажа, выбивая для себя финансовые уступки из Брюсселя.

Напомним, что в ЕС действуют две основные системы санкций против России – индивидуальные и секторальные экономические санкции. После ухода Орбана с поста премьера Венгрии Евросоюзу удалось в июне этого года продлить экономические ограничения сразу на 12 месяцев, и они будут действовать до июля 2027 года.