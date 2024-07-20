Какая социально помощь действует для пенсионеров в 2024 году

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к пенсии. Впрочем, такая социальная помощь доступна не для всех.

Кто сможет получить дополнительные выплаты

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии.

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Доплата начисляется только после личного обращения пенсионера в соответствующие органы. Для этого нужно подать заявление и предоставить документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.

Какой размер доплаты на уход? Сейчас размер доплаты на уход составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну. А сумма надбавки соответственно – 944 гривны.

Помощь от ООН

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют право на надбавку от ООН. Эта доплата начисляется автоматически. Чтобы получить надбавку, необходимо соблюдать следующие условия: