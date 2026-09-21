Минус 50 % от пенсии: почему ПФУ принудительно взимает деньги с пенсионеров

У государства есть законные рычаги, чтобы существенно сократить ежемесячные поступления на счета пожилых людей. Такой финансовый удар становится неприятным сюрпризом для тех, кто вовремя не уладил формальности.

За что именно могут удержать половину выплат?

Украинское законодательство позволяет Пенсионному фонду принудительно удерживать до 50% от пенсии на основании судебных решений или постановлений. Чаще всего такие жесткие санкции применяются к должникам по алиментам, а также для возмещения убытков от хищения имущества или причиненного телесного повреждения.

В других случаях, в частности из-за переплаты по вине самого пенсионера, государство имеет право удерживать не более 20% от ежемесячной суммы.

Возврат излишне выплаченных сумм вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления недостоверных данных производится на основании решений ПФУ и в судебном порядке,

– предупреждают в ведомстве.

Как новый прожиточный минимум защитит должников?

Уже в ближайшее время в Украине планируют изменить правила принудительного взыскания, гарантировав пожилым людям "неприкосновенный" минимум. Речь идет о сумме, которая обязательно должна остаться на карте после всех отчислений – в 2026 году этот показатель для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен.

На практике это работает так: если ваша пенсия равна 3 000 гривен, а ПФУ должен взыскать 20% (600 гривен), на руки вы получили бы лишь 2 400 гривен. Однако по новым правилам государство не сможет забрать все 600 гривен, ведь остаток не может быть меньше базовых 2 595 гривен.

Следует понимать, что это не списывает долг полностью, а лишь растягивает процесс его погашения во времени.

Что еще приводит к потере денег?

Напомним, ранее мы писали, что пенсионерам дают всего 10 дней на уведомление ПФУ об изменении жизненных обстоятельств. Если человек устроился на работу, открыл ФЛП или переехал, но скрыл это, государство начнет удерживать до 20 % со счета для возврата незаконно полученных надбавок.

Еще более строгие правила действуют для тех, кто находится на полном государственном обеспечении в интернатах или пансионатах. Таким гражданам выплачивают только 25% от назначенной пенсии, тогда как остальные 75% автоматически перечисляются на счет учреждения для покрытия расходов на содержание.