Отопительный сезон начался, а это влияет на порядок начисления субсидий для украинцев. Что может измениться для домохозяйств и кому нужно повторно обратиться за субсидией, читайте дальше.

Как рассчитывается субсидия на отопительный сезон?

Жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

При этом, государственная будет покрывать расходы только в пределах официально установленного отопительного периода. Поэтому если местные власти или ОСМД с собственными крышными котельными начали отапливать помещения раньше, жители не получат компенсации за дополнительные дни.

Заметьте! Для большинства граждан расчет произойдет автоматически. Также автоматически будут пересчитаны субсидии для домохозяйств, в которых в летний период сумма помощи составляла ноль гривен.

Кому нужно обращаться за назначением субсидии?

Как напоминают в Минсоцполитики, жилищную субсидию впервые должны оформлять граждане через территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также обращаться необходимо тем, кто уже получал субсидию, но по состоянию на 1 октября произошли изменения:

в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или семьи члена домохозяйства;

в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

Кроме того, за назначением субсидии могут обращаться те, кому помощь не назначили на неотапливаемый период из-за наличия задолженности, если она уже погашена, оформлен договор реструктуризации или вопрос задолженности обжалован в судебном порядке.

Что известно об отопительном сезоне в Украине?