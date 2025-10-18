Субсидии и начало отопительного сезона: что изменится для домохозяйств
- Субсидии на отопительный сезон рассчитываются с 16 октября по 15 апреля, и компенсация покрывает расходы лишь в пределах официально установленного периода.
- Гражданам, которые имели изменения в составе домохозяйства или услугах, нужно повторно обращаться за субсидией через Пенсионный фонд Украины.
Отопительный сезон начался, а это влияет на порядок начисления субсидий для украинцев. Что может измениться для домохозяйств и кому нужно повторно обратиться за субсидией, читайте дальше.
Как рассчитывается субсидия на отопительный сезон?
Жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Интересно Без надежды на перерасчет: в каких случаях деньги за холодные батареи не вернут
При этом, государственная будет покрывать расходы только в пределах официально установленного отопительного периода. Поэтому если местные власти или ОСМД с собственными крышными котельными начали отапливать помещения раньше, жители не получат компенсации за дополнительные дни.
Заметьте! Для большинства граждан расчет произойдет автоматически. Также автоматически будут пересчитаны субсидии для домохозяйств, в которых в летний период сумма помощи составляла ноль гривен.
Кому нужно обращаться за назначением субсидии?
Как напоминают в Минсоцполитики, жилищную субсидию впервые должны оформлять граждане через территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также обращаться необходимо тем, кто уже получал субсидию, но по состоянию на 1 октября произошли изменения:
- в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или семьи члена домохозяйства;
- в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.
Кроме того, за назначением субсидии могут обращаться те, кому помощь не назначили на неотапливаемый период из-за наличия задолженности, если она уже погашена, оформлен договор реструктуризации или вопрос задолженности обжалован в судебном порядке.
Что известно об отопительном сезоне в Украине?
Кабинет Министров Украины сообщил об изменении дат отопительного сезона с 1 ноября по 31 марта, однако эту информацию позже опровергли.
Отопительный сезон в Украине начнется в плановом режиме, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опустится ниже +8°C.