Так вы сможете сэкономить больше: как экономят деньги японцы
Источник:GoBankingRates
Японцы придумали интересный метод экономии. Благодаря этому способу можно легко и эффективно контролировать свой бюджет, делая значительные сбережения.
Что известно об этой системе
Для большинства людей сбережения это сложная наука. Однако, начать легко и эффективно откладывать деньги более чем реально. Для этого можно воспользоваться древним японским методом – Какейбо.
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Методология Какейбо пропагандирует практический подход к финансам. Поскольку она была основана еще в прошлом веке, ее основными инструментами являются обычная бумага и ручка.
Какейбо – это система финансового планирования, которую может внедрить в свою жизнь каждый. Конечно, если приложить немного усилий.
В чем суть Какейбо
Какейбо пропагандирует фокусировку внимания на расходах, а не экономии. Человек должен анализировать, что он может себе позволить и одновременно стремиться отложить средства. Таким образом мышление смещается с "я не могу себе это позволить, потому что экономлю" на "я могу себе это позволить и, при этом, отложить средства".
Каких правил нужно придерживаться:
- Определить основные расходы – ваш месячный бюджет, где будет расписано финансовый план на месяц.
- Записывать все расходы на бумаге. Важно использовать именно бумажный носитель поскольку таким образом финансовые действия становятся более осознанными.
- Чувствовать разницу между "надо" и "хочу". Ваши расходы должны стать рациональными. Избавившись от импульсивных покупок, вы сможете много сэкономить.
- Выбирать наличные деньги. Раскладывайте физические средства по конвертам, делая план на месяц, чтобы чувствовать свои расходы.