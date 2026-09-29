Средняя заработная плата в Украине: в каких регионах самая высокая зарплата
Средняя зарплата за август текущего года составила 31 892 гривны. Это на 23,1% больше, чем в августе 2025 года.
Какова средняя зарплата в Украине
Но это на 1,1% меньше, чем в июле 2026 года, о чем сообщила Государственная служба статистики.
Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда на данный момент следующие:
- 48 705 гривен – город Киев;
- 33 981 гривна – Луганская область;
- 32 404 гривны – Киевская область.
Регионы с самым низким уровнем оплаты труда на сегодняшний день:
- 22 807 гривен – Черновицкая область;
- 22 869 грн – Кировоградская область.
Самая высокая средняя заработная плата по видам экономической деятельности отмечается в сфере информации и телекоммуникаций. Заработная плата составляет 79 170 гривен. В то время как самая низкая – в сфере образования – 19 109 гривен.
Снижение средней заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в здравоохранении и оказании социальной помощи,
– говорится в сообщении.
В то же время в строительстве, информации и телекоммуникациях, профессиональной, научной и технической деятельности, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в операциях с недвижимым имуществом средняя заработная плата выросла на 0,1–4,7%.
Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности по состоянию на 1 сентября 2026 года составила 3,8 миллиарда гривен.
Напомним, что в настоящее время минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. В прошлом году она составляла 8 тысяч гривен. В 2027 году минимальная зарплата может вырасти до 9 546 гривен.