Средняя заработная плата в Украине: в каких регионах самая высокая зарплата

Средняя зарплата за август текущего года составила 31 892 гривны. Это на 23,1% больше, чем в августе 2025 года.

Какова средняя зарплата в Украине

Но это на 1,1% меньше, чем в июле 2026 года, о чем сообщила Государственная служба статистики.

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда на данный момент следующие:

48 705 гривен – город Киев;

33 981 гривна – Луганская область;

32 404 гривны – Киевская область.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда на сегодняшний день:

22 807 гривен – Черновицкая область;

22 869 грн – Кировоградская область.

Самая высокая средняя заработная плата по видам экономической деятельности отмечается в сфере информации и телекоммуникаций. Заработная плата составляет 79 170 гривен. В то время как самая низкая – в сфере образования – 19 109 гривен.

Снижение средней заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в здравоохранении и оказании социальной помощи,

– говорится в сообщении.

В то же время в строительстве, информации и телекоммуникациях, профессиональной, научной и технической деятельности, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в операциях с недвижимым имуществом средняя заработная плата выросла на 0,1–4,7%.

Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности по состоянию на 1 сентября 2026 года составила 3,8 миллиарда гривен.

Напомним, что в настоящее время минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. В прошлом году она составляла 8 тысяч гривен. В 2027 году минимальная зарплата может вырасти до 9 546 гривен.