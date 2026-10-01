Трамп нашел способ оказать давление на Китай: США перекрывают важный экспорт

Администрация президента США Дональда Трампа придумала, как укрепить свои позиции в торговых переговорах с Китаем. Вашингтон начал искусственно сдерживать экспорт критически важных авиационных деталей в эту страну.

Как США оказывают давление на Китай

По словам источников, в последние недели Министерство торговли США значительно замедлило выдачу экспортных лицензий на авиационные детали, предназначенные для Китая, пишет Reuters.

Под удар, в частности, попал китайский государственный производитель самолетов COMAC.

Ему ограничивают поставки, чтобы не дать накопить запасы на складах.

Вашингтон также рассматривает возможность введения нового требования о лицензировании отдельных товаров. В частности, в проекте документа речь шла об авиационной гидравлической жидкости, которую поставляют американские компании, в том числе ExxonMobil.

Два источника сообщили изданию, что американское ведомство фактически готовится к возможному усилению давления на Пекин, если Белый дом решит воспользоваться этим инструментом в торговых переговорах.

Чего требует Китай

Тем временем Пекин пытается защитить свой авиапарк. Китай уже запросил запасные части на несколько лет вперед для 200 самолетов Boeing, которые согласился приобрести прошлой весной.

Однако США не спешат давать гарантии по поставкам этих комплектующих. Источники уверены, что Вашингтон рассматривает эти детали как потенциальный рычаг для получения от Пекина уступок в ходе предстоящих переговоров.

Представитель Boeing при этом дипломатично отметил, что компания продолжает поддерживать китайских клиентов.

В соответствии с экспортными требованиями США, Boeing стремится обеспечивать китайские авиакомпании необходимыми им деталями и услугами, как мы делали это на протяжении десятилетий,

– заявил представитель компании.

Пока неизвестно, на каком этапе находится китайский запрос.

Напомним, что в октябре 2025 года Трамп уже заявлял, что Вашингтон может ввести экспортный контроль на запчасти для самолетов Boeing в ответ на китайские ограничения на экспорт редкоземельных минералов.

Впрочем, несмотря на жесткую риторику, после недавнего визита Си Цзиньпина в Вашингтон стороны договорились о временном снижении напряженности. Страны снизили пошлины на ряд товаров и продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года.