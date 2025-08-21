В сети появилась информация о денежной помощи от государства "детям войны". Несмотря на то, что авторы видео ссылаются на постановление Верховной Рады и Дію, такой выплаты не существует.

Что известно о фейковых выплатах?

Информация о выплатах в размере 12 600 гривен "детям войны" – фейк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Фейк о 1,7 миллионе погибших и пропавших военных ВСУ: какова цель российской пропаганды

В TikTok распространяют видео, что якобы постановлением Верховной Рады Украины №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса "ребенок войны" и помощь в размере 12 600 гривен.

Кто на самом деле может получить статус "ребенка войны"? Статус могут предоставить детям в возрасте до 18 лет, которые пострадали в результате вооруженных конфликтов или военных действий. Он предоставляется при условии, что представители ребенка предоставят доказательства преступления, которое совершили в отношении ребенка. Например, это может быть заключение судебно-медицинской экспертизы.



Статус "ребенка войны" не предусматривает каких-то дополнительных выплат для несовершеннолетних.

Для придания информации правдоподобности видео дополнено фейковыми сайтами Дії и Верховной Рады, однако на сайте украинского парламента нет постановления с такими номером и датой.

Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличение охватов и аудитории определенных ресурсов,

– сообщают в Центре.

Какие на самом деле льготы имеют "дети войны" в Украине?

В настоящее время государством не принят перечень льгот или выплат по данному статусу.

Единственное что, по закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусмотрено, что дети, которые имеют статус лица, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях.

Статус "ребенка войны" также можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.