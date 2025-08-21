12 600 гривен ежемесячно: в Tik Tok распространяют информацию о фейковых выплатах для детей
- Информация о выплатах 12 600 гривен "детям войны" является фейком, распространенным в TikTok, и не имеет подтверждения в официальных документах.
- Статус "ребенка войны" предоставляется детям, пострадавших от вооруженных конфликтов, но не предусматривает денежных выплат, только возможность бесплатного питания в учебных заведениях.
В сети появилась информация о денежной помощи от государства "детям войны". Несмотря на то, что авторы видео ссылаются на постановление Верховной Рады и Дію, такой выплаты не существует.
Что известно о фейковых выплатах?
Информация о выплатах в размере 12 600 гривен "детям войны" – фейк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В TikTok распространяют видео, что якобы постановлением Верховной Рады Украины №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса "ребенок войны" и помощь в размере 12 600 гривен.
Кто на самом деле может получить статус "ребенка войны"?
Статус могут предоставить детям в возрасте до 18 лет, которые пострадали в результате вооруженных конфликтов или военных действий. Он предоставляется при условии, что представители ребенка предоставят доказательства преступления, которое совершили в отношении ребенка. Например, это может быть заключение судебно-медицинской экспертизы.
Статус "ребенка войны" не предусматривает каких-то дополнительных выплат для несовершеннолетних.
Для придания информации правдоподобности видео дополнено фейковыми сайтами Дії и Верховной Рады, однако на сайте украинского парламента нет постановления с такими номером и датой.
Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличение охватов и аудитории определенных ресурсов,
– сообщают в Центре.
Какие на самом деле льготы имеют "дети войны" в Украине?
В настоящее время государством не принят перечень льгот или выплат по данному статусу.
Единственное что, по закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусмотрено, что дети, которые имеют статус лица, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях.
Статус "ребенка войны" также можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.