Доход от гривневых вкладов: стоит ли ждать изменений
Вследствие увеличения финпомощи для Украины, это может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% от общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.
Какие изменения могут произойти в деятельности банков
Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что положительные новости о получении макрофинансовой помощи положительно скажутся не только на экономике страны, но и на деятельности банков и развития основных банковских продуктов, которыми являются кредитные и депозитные программы.
Читайте также Украинская экономика в 2024 году: как изменится ситуация по мнению НБУНапоминаем! Согласно государственному бюджету на 2024 год, для стабильности украинской экономики потребность в макрофине составляет более 37 миллиардов долларов.
Сейчас можно говорить, что получение большей части этих средств уже подтверждено международными партнерами. Другими словами, отсутствует угроза существенного сокращения спектра депозитных программ до ультракоротких и коротких вкладов, связанная главным образом с обесцениванием гривны (как это было в первые месяцы от полномасштабного вторжения).
Заметьте, что недавно Нацбанк, помимо снижения учетной ставки с 15% до 14,5%, снизил также ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – с 19% до 17,5%. На их основе формируется доходность гривневых вкладов.
Однако в ближайшие 2 – 3 недели особых изменений в доходности гривневых вкладов не произойдет. Ожидается, что до конца марта средние показатели доходности гривневых вкладов будут инерционными, то есть на прежнем уровне,
– отмечает Замотаев.
Доходность гривневых вкладов
Среди гривневых депозитов есть:
- Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев – до 13,5% годовых,
- Депозиты от 9 месяцев до 12 месяцев – до 12,5 – 13% годовых,
- В то же время для привлечения новых клиентов на рынке будут действовать "акционные" депозиты, которые предложат клиентам повышенную доходность, которая в зависимости от срока вклада, составит до 16 – 17% годовых.
Как объясняет банкир, такая практика комбанков по "акционным" депозитам до сих пор остается скорее исключительной, чем новым трендом.Обратите внимание! Общее количество таких акционных программ не превышает 10% от общего количества действительных депозитных программ. Кроме того, действие подавляющего большинства акционных "весенних" депозитов завершится уже в первой половине апреля.
Когда произойдет коррекция ставок
Замотаев отмечает, что для формирования ставок по депозитам почти все банки пользуются ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. И поэтому уже в апреле стоит ожидать постепенной коррекции ставок по гривневым вкладам:
- средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев составят до 12,5% (максимальные до 16% годовых),
- а средние ставки по депозитам от 6 месяцев до 12 месяцев будут на уровне 12% (максимальные до 15% годовых).
Банкир Дмитрий Замотаев объясняет, что этому способствует прежде всего низкий уровень инфляции (то есть стабильность национальной валюты), который по итогам января-февраля не превысил 1%.
Кроме того, популярность гривневых вкладов заключается в возможности получения высокой чистой прибыли, с учетом инфляции и необходимых банковских комиссий,
– добавляет он.
Третьим фактором являются гривневые вклады, которые остаются самым прибыльным механизмом получения пассивного дохода. Таким образом, в последнюю неделю марта общие тренды в сегменте депозитов будут оставаться постоянными.