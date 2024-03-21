Доход от гривневых вкладов: стоит ли ждать изменений

Вследствие увеличения финпомощи для Украины, это может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% от общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.

Какие изменения могут произойти в деятельности банков

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что положительные новости о получении макрофинансовой помощи положительно скажутся не только на экономике страны, но и на деятельности банков и развития основных банковских продуктов, которыми являются кредитные и депозитные программы.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас можно говорить, что получение большей части этих средств уже подтверждено международными партнерами. Другими словами, отсутствует угроза существенного сокращения спектра депозитных программ до ультракоротких и коротких вкладов, связанная главным образом с обесцениванием гривны (как это было в первые месяцы от полномасштабного вторжения).

Согласно государственному бюджету на 2024 год, для стабильности украинской экономики потребность в макрофине составляет более 37 миллиардов долларов.

Заметьте, что недавно Нацбанк, помимо снижения учетной ставки с 15% до 14,5%, снизил также ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – с 19% до 17,5%. На их основе формируется доходность гривневых вкладов.

Однако в ближайшие 2 – 3 недели особых изменений в доходности гривневых вкладов не произойдет. Ожидается, что до конца марта средние показатели доходности гривневых вкладов будут инерционными, то есть на прежнем уровне,

– отмечает Замотаев.

Доходность гривневых вкладов

Среди гривневых депозитов есть:

Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев – до 13,5% годовых,

Депозиты от 9 месяцев до 12 месяцев – до 12,5 – 13% годовых,

В то же время для привлечения новых клиентов на рынке будут действовать "акционные" депозиты, которые предложат клиентам повышенную доходность, которая в зависимости от срока вклада, составит до 16 – 17% годовых.

Как объясняет банкир, такая практика комбанков по "акционным" депозитам до сих пор остается скорее исключительной, чем новым трендом.

Когда произойдет коррекция ставок

Общее количество таких акционных программ не превышает 10% от общего количества действительных депозитных программ. Кроме того, действие подавляющего большинства акционных "весенних" депозитов завершится уже в первой половине апреля.

Замотаев отмечает, что для формирования ставок по депозитам почти все банки пользуются ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. И поэтому уже в апреле стоит ожидать постепенной коррекции ставок по гривневым вкладам:

средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев составят до 12,5% (максимальные до 16% годовых),

а средние ставки по депозитам от 6 месяцев до 12 месяцев будут на уровне 12% (максимальные до 15% годовых).

что с начала года рост гривневых вкладов происходит системно. Ожидается, что по итогам марта количество новых депозитов вырастет на 5% по сравнению с февралем.

Банкир Дмитрий Замотаев объясняет, что этому способствует прежде всего низкий уровень инфляции (то есть стабильность национальной валюты), который по итогам января-февраля не превысил 1%.

Кроме того, популярность гривневых вкладов заключается в возможности получения высокой чистой прибыли, с учетом инфляции и необходимых банковских комиссий,

– добавляет он.

Третьим фактором являются гривневые вклады, которые остаются самым прибыльным механизмом получения пассивного дохода. Таким образом, в последнюю неделю марта общие тренды в сегменте депозитов будут оставаться постоянными.