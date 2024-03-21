Дохід від гривневих вкладів: чи варто чекати змін

Внаслідок збільшення фіндопомоги для України, це може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.

Які зміни можуть відбутися у діяльності банків

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що позитивні новини про отримання макрофінансової допомоги позитивно позначаться не лише на економіці країни, а й на діяльності банків та розвитку основних банківських продуктів, якими є кредитні та депозитні програми.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Наразі можна говорити, що отримання більшої частини цих коштів вже підтверджена міжнародними партнерами. Іншими словами, відсутня загроза суттєвого скорочення спектра депозитних програм до ультракоротких і коротких вкладів, пов’язана головним чином зі знеціненням гривні (як це було в перші місяці від повномасштабного вторгнення).

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, для стабільності української економіки потреба в макрофіні складає понад 37 мільярдів доларів.

Зауважте, що нещодавно Нацбанк, крім зниження облікової ставки з 15% до 14,5%, знизив також ставку за тримісячними депозитними сертифікатами – з 19% до 17,5%. На їхній основі формується дохідність гривневих вкладів.

Однак у найближчі 2 – 3 тижні особливих змін в дохідності гривневих вкладів не станеться. Очікується, що до кінця березня середні показники дохідності гривневих вкладів будуть інерційними, тобто на попередньому рівні,

– зауважує Замотаєв.

Дохідність гривневих вкладів

Серед гривневих депозитів є:

Депозити терміном від 3 місяців до 6 місяців – до 13,5% річних,

Депозити від 9 місяців до 12 місяців – до 12,5 – 13% річних,

Водночас для залучення нових клієнтів на ринку діятимуть "акційні" депозити, які запропонують клієнтам підвищену дохідність, яка залежно від терміну вкладу, складе до 16 – 17% річних.

Як пояснює банкір, така практика комбанків щодо "акційних" депозитів досі лишається скоріше винятковою, аніж новим трендом.

Коли відбудеться корекція ставок

Загальна кількість таких акційних програм не перевищує 10% від загальної кількості дійсних депозитних програм. Крім того, дія переважної більшості акційних "весняних" депозитів завершиться вже у першій половині квітня.

Замотаєв зазначає, що для формування ставок за депозитами майже всі банки послуговуються ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами. І тому вже у квітні варто очікувати на поступову корекцію ставок за гривневими вкладами:

середні ставки за вкладами від 3 місяців до 6 місяців складуть до 12,5% (максимальні до 16% річних),

а середні ставки за депозитами від 6 місяців до 12 місяців будуть на рівні 12% (максимальні до 15% річних).

що від початку року зростання гривневих вкладів відбувається системно. Очікується, що за підсумками березня кількість нових депозитів зросте на 5% порівняно з лютим.

Банкір Дмитро Замотаєв пояснює, що цьому сприяє насамперед низький рівень інфляції (тобто стабільність національної валюти), який за підсумками січня-лютого не перевищив 1%.

Крім того, популярність гривневих вкладів полягає в можливості отримання високого чистого прибутку, з врахуванням інфляції та необхідних банківських комісій,

– додає він.

Третім фактором є гривневі вклади, які залишаються найприбутковішим механізмом отримання пасивного доходу. Таким чином, в останній тиждень березня загальні тренди в сегменті депозитів залишатимуться сталими.