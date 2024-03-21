Дохід від гривневих вкладів: чи варто чекати змін
Внаслідок збільшення фіндопомоги для України, це може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.
Які зміни можуть відбутися у діяльності банків
Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що позитивні новини про отримання макрофінансової допомоги позитивно позначаться не лише на економіці країни, а й на діяльності банків та розвитку основних банківських продуктів, якими є кредитні та депозитні програми.
Читайте також Українська економіка у 2024 році: як зміниться ситуація на думку НБУНагадуємо! Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, для стабільності української економіки потреба в макрофіні складає понад 37 мільярдів доларів.
Наразі можна говорити, що отримання більшої частини цих коштів вже підтверджена міжнародними партнерами. Іншими словами, відсутня загроза суттєвого скорочення спектра депозитних програм до ультракоротких і коротких вкладів, пов’язана головним чином зі знеціненням гривні (як це було в перші місяці від повномасштабного вторгнення).
Зауважте, що нещодавно Нацбанк, крім зниження облікової ставки з 15% до 14,5%, знизив також ставку за тримісячними депозитними сертифікатами – з 19% до 17,5%. На їхній основі формується дохідність гривневих вкладів.
Однак у найближчі 2 – 3 тижні особливих змін в дохідності гривневих вкладів не станеться. Очікується, що до кінця березня середні показники дохідності гривневих вкладів будуть інерційними, тобто на попередньому рівні,
– зауважує Замотаєв.
Дохідність гривневих вкладів
Серед гривневих депозитів є:
- Депозити терміном від 3 місяців до 6 місяців – до 13,5% річних,
- Депозити від 9 місяців до 12 місяців – до 12,5 – 13% річних,
- Водночас для залучення нових клієнтів на ринку діятимуть "акційні" депозити, які запропонують клієнтам підвищену дохідність, яка залежно від терміну вкладу, складе до 16 – 17% річних.
Як пояснює банкір, така практика комбанків щодо "акційних" депозитів досі лишається скоріше винятковою, аніж новим трендом.Зверніть увагу! Загальна кількість таких акційних програм не перевищує 10% від загальної кількості дійсних депозитних програм. Крім того, дія переважної більшості акційних "весняних" депозитів завершиться вже у першій половині квітня.
Коли відбудеться корекція ставок
Замотаєв зазначає, що для формування ставок за депозитами майже всі банки послуговуються ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами. І тому вже у квітні варто очікувати на поступову корекцію ставок за гривневими вкладами:
- середні ставки за вкладами від 3 місяців до 6 місяців складуть до 12,5% (максимальні до 16% річних),
- а середні ставки за депозитами від 6 місяців до 12 місяців будуть на рівні 12% (максимальні до 15% річних).
Банкір Дмитро Замотаєв пояснює, що цьому сприяє насамперед низький рівень інфляції (тобто стабільність національної валюти), який за підсумками січня-лютого не перевищив 1%.
Крім того, популярність гривневих вкладів полягає в можливості отримання високого чистого прибутку, з врахуванням інфляції та необхідних банківських комісій,
– додає він.
Третім фактором є гривневі вклади, які залишаються найприбутковішим механізмом отримання пасивного доходу. Таким чином, в останній тиждень березня загальні тренди в сегменті депозитів залишатимуться сталими.