Якою буде економіка України у 2024 році

Представники НБУ вважають, що зростання економіки України у теперішньому році перевищить очікувані показники. У січні Центробанк прогнозував значення 3,6%.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Нова інформація, яку ми отримали за фактично два місяці з моменту фіналізації нашого січневого прогнозу поки що є достатньо збалансованою. Мені важко сказати, що ризики в один чи інший бік суттєво переважають.

Попри позитивну оцінку, у НБУ застерігають, що є фактори, які можуть негативно вплинути на економічне зростання. Першочергово це продовження військових дій та їхнє посилення.

Також важливу роль відіграватиме сільське господарство. Ніколайчук вважає, що цьогорічний урожай буде меншим, йдеться зокрема про зернові.

Ми бачимо певне посилення ризиків того, що війна може бути тривалішою, ніж ми закладали в наш січневий прогноз, і це обмежуватиме відновлення. Тому баланс цих факторів, на мою думку, дає нам підстави говорити, що наш прогноз зростання ВВП цього року на 3,6% залишається достатньо реалістичним,

– зазначає Ніколайчук

Якою була ситуація у 2023 році

Економічна активність У 2023 році також була кращою ніж очікувалось. Варто відзначити саме сільське господарство. Завдяки, у тому числі, погодним умовам, ця галузь забезпечила близько 2 відсоткових пункти зростання ВВП України.

НБУ вважає, що показник тогорічного економічного зростання склав 5,7%. Такого значення вдалося досягнути і завдяки відновленню експорту електроенергії.